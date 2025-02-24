Три тонны гуманитарной помощи отправили из Мытищ в зону СВО

Жители городского округа проявили единство с первых дней проведения спецоперации. На территории муниципалитета организовали сбор помощи для военнослужащих России. В сборе принимают участие тысячи жителей. В Мытищах открыты несколько пунктов сбора гуманитарной помощи. Один из них функционирует на улице Мира (дом 9). Помощь также принимают в волонтерских центрах.

«Сбор и отправка помощи для наших военнослужащих является важнейшей задачей для всех нас. Мы обязаны поддерживать тех, кто защищает нас и наших детей на передовой», — отметила руководитель волонтерского движения «Верное дело» Ольга Травкова.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Мытищи ]

В состав гуманитарного груза, который оправили в зону СВО, вошли медикаменты, печки, продукты питания, маскировочные сети, нижнее белье и многие другие необходимые для военнослужащих предметы. На регулярной основе округ оказывает помощь медицинским центрам и образовательным учреждениям, расположенным в приграничной зоне. Внимание уделяют и мирным жителям, оказавшимся вблизи зоны боевых действий.

«Мы отправляем очередной гуманитарный конвой для мирных жителей и переселенцев Луганской и Донецкой, а также в приграничные районы Курской и Белгородской областей. Также в груз вошла «гуманитарка» для наших бойцов в зоне СВО. Такие рейсы из Мытищ мы организуем два-три раза в неделю. Занимаемся адресной помощью, формируем груз по запросам наших жителей и бойцов, передаем все из рук в руки», — рассказал волонтер общественного движения «Здесь все свои» Геннадий Галкин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Мытищи ]

Принять участие в сборе помощи может каждый желающий. Пункты расположены по следующим адресам: МЦ «Импульс» (ул. Силикатная, д. 12), ДК «Яуза» (ул. Мира, д. 2А), м.о. партии «Единая Россия» (ул. Мира, д. 37), ЛД «Арена Мытищи» (ул. Летная, д. 17) и Штаб волонтеров (ул. Мира, д. 9). Потребность в некоторых предметах у участников СВО есть круглогодично. Другие же требуются в определенный сезон. Волонтеры поделятся детальной информацией с каждым жителем округа.