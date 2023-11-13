За последний год увеличилось число китайских школьников, изучающих русский язык по программе ДВФУ

Стало известно, что их количество возросло с семи до десяти тысяч. Это ощутимо отличается от показателей, наблюдавшихся за прошлый период. Об этом также пишет ТАСС , ссылаясь на слова Евгения Власова.

Он является проректором университета по международным отношениям. По его словам, к такому результату удалось прийти благодаря плодотворной работе по выстраиванию долгосрочных связей, а также проведению соответствующей маркетинговой стратегии.

Также Власов затронул не только китайских школьников, но и более взрослых граждан Народной Республики. Таким образом выяснилось, что сейчас на разных направлениях подготовки в ДВФУ учатся порядка 1,5 тыс. студентов. Они поступили сюда «после обучения в центрах русского языка», расположенных в Китае.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Китай стал самым дешевым местом для празднования Нового года за границей. Другие направления туризма в каникулы оказались менее привлекательными из-за стоимости и сложностей с перелетами.