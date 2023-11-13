За последний год увеличилось число китайских школьников, изучающих русский язык по программе ДВФУ
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Стало известно, что их количество возросло с семи до десяти тысяч. Это ощутимо отличается от показателей, наблюдавшихся за прошлый период. Об этом также пишет ТАСС, ссылаясь на слова Евгения Власова.
Он является проректором университета по международным отношениям. По его словам, к такому результату удалось прийти благодаря плодотворной работе по выстраиванию долгосрочных связей, а также проведению соответствующей маркетинговой стратегии.
Также Власов затронул не только китайских школьников, но и более взрослых граждан Народной Республики. Таким образом выяснилось, что сейчас на разных направлениях подготовки в ДВФУ учатся порядка 1,5 тыс. студентов. Они поступили сюда «после обучения в центрах русского языка», расположенных в Китае.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что Китай стал самым дешевым местом для празднования Нового года за границей. Другие направления туризма в каникулы оказались менее привлекательными из-за стоимости и сложностей с перелетами.