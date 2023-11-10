Китай стал самым дешевым местом для празднования Нового года за границей - «НИ»

Нередко россияне предпочитают выезжать за границу в период новогодних праздников. В этом году самым востребованным направлением из-за дешевизны стал Китай, сообщает newizv.ru .

Даже вооруженное столкновение между Палестиной и Израилем не стало поводом для россиян не покупать путевки в Египет. О других направлениях и говорить не стоит. Люди массово заказывают туры. Только есть одна проблема - высокие цены.

«Сейчас цены на отдых в Египте на 7 ночей в четырехзвездочном отеле на все включено начинаются от 127 тысяч рублей на двоих. Семье из трех человек (два взрослых и ребенок) придется заплатить уже 177 тысяч. Это с вылетом из Москвы после 26 декабря», — рассказал «Новым известиям» представитель одного из столичных туроператоров.

Вторая проблема - сложности с перелетами. Некоторые страны не пускают всех туристов, а в другие необходимо лететь с пересадками. Традиционно российские путешественники предпочитают отдыхать в Турции, но сейчас в стране не самая благоприятная погода из-за времени года.

«Минимальная стоимость отдыха на Шри-Ланке на двоих при размещении в 2-3-х звездочных отелях с вылетом после 26 декабря сейчас начинается от 252 тысяч рублей. Таиланд и того дороже. С размещением в тройке на завтраках минимальная цена стартует от 273 тысяч рублей. На этом фоне Куба более привлекательна, но все еще это выше 200 тысяч: в четырехзвездочном отеле на „все включено“ цена будет от 274 тысяч рублей на двоих. Цены актуальны на первую неделю ноября», — отмечают в турагентстве.

Самым бюджетным оказался отдых в Китае. В стране много различных развлечений. Можно заказать экскурсии, например, посмотреть Великую китайскую стену, или же отправиться кататься на лыжах. В Харбине путешественники восхищаются масштабностью фестиваля льда и снега, а в Ханчжоу рассматривают плантации чая. Некоторые туры начинаются от 140 тысяч рублей, но есть предложения и дешевле.

Важно знать об особенностях жизни в Китае. Люди могут подойти и сфотографироваться с любым туристом, даже без его разрешения. В южных отелях помещения не отапливаются, поэтому нужно готовиться к прохладным ночам. Мало кто из граждан Китая знает русский или английский языки. Разговор китайца на повышенном тоне - это не знак того, что туриста ругают. Из-за иероглифов речь китайцев иногда кажется россиянам агрессивной.

Ранее эксперты перечислили востребованные страны для отдыха на новогодние праздники, также рассказали о преимуществах внутреннего туризма на Новый год.