Три тысячи лет в скале: что нашли горные рабочие и почему артефакт теперь в музее Адыгеи

В горах Дагестана во время скальных работ обнаружили массивную цепь, возраст которой оценивается примерно в три тысячи лет. Как сообщают Telegram-каналы, местные эксперты допускают, что артефакт может быть тем самым, которым, согласно древнегреческому мифу, Зевс приковал Прометея к скале.

Находка ушла в породу на несколько метров, а ее вес превышает 60 килограммов. Особенность конструкции — полное отсутствие соединительных швов — и породила версию о связи с легендой. После реставрации цепь передали в музей Адыгеи, где она уже выставлена как экспонат и доступна для посетителей.