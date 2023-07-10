Три тысячи упаковок мороженого раздали посетителям в день открытия городского парка в Раменском округе

Компания «Фронери Рус» из Жуковского организовал раздачу мороженого посетителям на открытии Раменского городского парка, сообщили в областном Минсельхозпроде. Всего в этот день раздали три тысячи упаковок мороженого.

«Один из крупнейших производителей Подмосковья, занимающий лидирующие позиции по экспорту мороженого в регионе, поддержал проект», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В ведомстве уточнили, что на открытии парка работали фудкорт-зоны, где посетители могли приобрести горячие блюда и снеки — фудтраки «Гирос», «Чурос», «Кукумбео» и «Фермерский гриль». Отметим, что территория усадьбы Раменское была обновлена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».