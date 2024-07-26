Три украинских дрона атаковали Белгородскую область

Об этом в своем официальном аккаунте в соцсетях сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сразу обозначил тот факт, что во всех инцидентах обошлось, к счастью, без пострадавших. Так, в Вознесеновке дрон атаковал ГАЗель – в итоге повреждения получил кузов.

Второй вражеский беспилотник также прилетел в Вознесеновку и повредил легковую машину, которая стала возле одного из домов. В Шебекино FPV-дрон также атаковал частный дом, где выбило окна и посекло фасад. Помимо этого, повреждения получила и линия электропередачи. Восстановительные работы уже начаты, добавил глава региона.