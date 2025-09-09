Три ветерана СВО из Балашихи начали обучение по программе «Герои Подмосковья»

Обучение по региональной образовательной программе «Герои Подмосковья» началось в мастерской управления «Сенеж». От Балашихи в нем принимают участие Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО городского округа Иван Клещерев, ветераны спецоперации Илья Агафонов и Андрей Бычин.

Программа является продолжением федерального проекта «Время Героев», запущенного по поручению президента Российской Федерации. Целью программы является подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти Московской области, а также в частно-корпоративной сфере.

«Для меня участие в программе – это возможность получить новые знания и управленческие навыки, которые пригодятся в дальнейшей работе на благо жителей Балашихи и региона. Мы привыкли отвечать за людей в самых сложных условиях, и теперь важно перенести этот опыт в мирную жизнь, чтобы быть максимально полезными своей стране и городу», – поделился Иван Клещерев.

В рамках обучения предусмотрены 4 очных модуля и стажировки под руководством наставников. Почти из 2.5 тысяч заявок было отобрано 70 финалистов, среди которых офицеры элитных подразделений и герои с высокими государственными наградами.