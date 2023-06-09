Три выпускницы школ Ленинского городского округа стали стобалльницами по ЕГЭ

Первые результаты государственной итоговой аттестации 11-классников этого года (ГИА-2023) уже выявили в Ленинском горокруге трех выпускниц, сдавших экзамены с результатом в 100 баллов.Все они — ученицы Видновской школы № 7.

«Поздравляю девушек и их педагогов с высокими результатами! Желаю дальнейших побед!» — прокомментировал высокие достижения учеников и педагогов глава горокруга Ленинский Алексей Спасский.

100 баллов по химии набрала Елизавета Карцева. Этот предмет ей пригодится во время учебы в медицинском вузе — Лиза мечтает стать врачом и спасать людей.

Две Марии — Усанова и Фомина — сдали любимый предмет литературу тоже на 100 баллов. У обеих школьниц всегда были отличные отметки по русскому языку и литературе, а Маша Усанова еще и два раза побеждала во всероссийском проекте «Большая перемена».