Три жены, один блог и штраф в $185: как в Алма-Ате наказали многоженца за хвастовство

Ранее Бауржан Бакытжанулы рассказал в своем блоге, что первая супруга сама посоветовала ему жениться повторно, и он последовал этому совету дважды. Мужчина называл жен украшением своей жизни и утверждал, что в доме царят мир, любовь и спокойствие. Однако после жалобы на финансовые затруднения на него обрушился шквал критики: пользователи напомнили, что ислам допускает многоженство только при условии равного и полноценного содержания всех супруг.

Сотрудники полиции обнаружили публикации, в которых автор позиционировал противоречащий законам образ жизни, и составили административный протокол. В ведомстве отметили, что подобные материалы расходятся с общепринятыми морально-нравственными ценностями общества. После профилактической беседы гражданин добровольно удалил посты со своей страницы в соцсети. О реакции жен на произошедшее не сообщается.