Три жителя Подмосковья вышли в финал конкурса «Лидеры села»

Три жителя Подмосковья вышли в финал Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села». Финал прошел 5-7 ноября на базе Мастерской управления «Сенеж».

Конкурс проводит Российский союз сельской молодежи совместно со Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. В этом году поступили заявки на участие от 14 тысяч человек из 89 регионов страны.

По итогам двух этапов дистанционного конкурсного отбора были определены 150 финалистов. От Подмосковья в финале участвовали Дарья Глушенкова, Елизавета Любимова и Даниил Фофлин.

Желающие принять участие в следующем сезоне конкурса могут зарегистрироваться на сайте лидерысела.рф и выполнить задания первого этапа. Регистрация открыта до 30 ноября.