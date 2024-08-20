Тридцать четыре медика получили соципотеку в Подмосковье

Сертификаты получили врачи, фельдшеры, медсестры, акушерка и рентгенолаборант из медучреждений Балашихи, Лобни, Химок, Воскресенска, Королева, Подольска и других округов.

В числе получателей — медсестра Подольской ОКБ Екатерина Толстикова. В Подмосковье она приехала вместе с мужем — из Воронежской области в 2015 году. Здесь женщина родила ребенка. Соципотека поможет семье получить собственное жилье.

Программа соципотеки реализуется с 2016 года. С этого момента свидетельства вручили более чем трем тысячам специалистов, в том числе 1,9 тысячи медиков. В этом году соципотеку в регионе получат 295 специалистов, в том числе 160 медиков, 73 учителя, 57 молодых ученых и уникальных специалистов, пять тренеров.