Тридцать девять санитарных автомобилей поступило в медучреждения Подмосковья с начала года

Подмосковные медучреждения с начала текущего года получили 39 новых санитарных автомобилей. Машины закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение», передает Министерство здравоохранения Московской области.

Среди новых транспортных средств 30 машин предназначены для службы неотложной помощи поликлиник, а девять — для выездных паллиативных бригад.

«Всего на закупку транспортных средств было направлено порядка 48 миллионов рублей», - отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.

По словам министра, в этом году планируется поставить в медучреждения еще 29 автомобилей. Сапанюк подчеркнул, что оснащение организаций специализированным транспортом позволяет повысить качество оказания неотложной и паллиативной помощи жителям.