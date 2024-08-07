Тридцать девять санитарных автомобилей поступило в медучреждения Подмосковья с начала года
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Подмосковные медучреждения с начала текущего года получили 39 новых санитарных автомобилей. Машины закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение», передает Министерство здравоохранения Московской области.
Среди новых транспортных средств 30 машин предназначены для службы неотложной помощи поликлиник, а девять — для выездных паллиативных бригад.
«Всего на закупку транспортных средств было направлено порядка 48 миллионов рублей», - отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
По словам министра, в этом году планируется поставить в медучреждения еще 29 автомобилей. Сапанюк подчеркнул, что оснащение организаций специализированным транспортом позволяет повысить качество оказания неотложной и паллиативной помощи жителям.