Тридцать с половиной тысяч подмосковных семей получили выплату на новорожденных

Тридцать с половиной тысяч подмосковных семей получили денежные выплаты на новорожденных детей, сообщили в областном Минсоцразвития. Этот показатель превышает прошлогодний на пять с половиной тысяч.

«Всего из бюджета на эти цели выделено более 610 миллионов рублей», - рассказала глава министерства Людмила Болатаева.

Выплата производится в рамках программы «Я родился в Подмосковье». Ее размер составляет двадцать тысяч рублей. Вместо выплаты можно получить подарочный набор вещей, необходимых для новорожденного ребенка.

Оформить выплату можно в родильном доме или онлайн на сайте госуслуг региона по этой ссылке.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу детской поликлиники в Ивантеевке. В учреждении провели ремонтные работы.