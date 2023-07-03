Тридцать с половиной тысяч подмосковных семей получили выплату на новорожденных
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Тридцать с половиной тысяч подмосковных семей получили денежные выплаты на новорожденных детей, сообщили в областном Минсоцразвития. Этот показатель превышает прошлогодний на пять с половиной тысяч.
«Всего из бюджета на эти цели выделено более 610 миллионов рублей», - рассказала глава министерства Людмила Болатаева.
Выплата производится в рамках программы «Я родился в Подмосковье». Ее размер составляет двадцать тысяч рублей. Вместо выплаты можно получить подарочный набор вещей, необходимых для новорожденного ребенка.
Оформить выплату можно в родильном доме или онлайн на сайте госуслуг региона по этой ссылке.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу детской поликлиники в Ивантеевке. В учреждении провели ремонтные работы.