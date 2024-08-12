Тридцать три областных земельных участка передали в аренду жителям Подмосковья с января

Тридцать три областных земельных участка было передано в ходе аукционов в аренду жителям Подмосковья с начала текущего года, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Общая площадь земли составляет шесть с половиной гектаров. Из них 0,3 гектара передано под туристическое обслуживание, 0,5 гектара — под спортивные объекты, почти два с половиной гектара — под объекты дорожного сервиса, 3,3 гектара — под садоводство и индивидуальное жилищное строительство.

В министерстве отметили, что участки арендуют на 13 лет и два месяца. С января общая сумма аренды составила почти 49 миллионов рублей.

Впоследствии жители могут выкупить арендованный участок. Для этого необходимо быть собственником объекта капитального строительства, а вид разрешенного использования должен быть для ИЖС, личного подсобного хозяйства или садоводства.