Тридцать тысяч человек воспользовались речными маршрутами в Подмосковье

Число пассажиров, воспользовавшихся речными маршрутами в регионе с открытия сезона, составило тридцать с половиной тысяч человек. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас такие маршруты открыты в Коломне, Лыткарино и Серпухове. Пассажиропоток на них с открытия сезона вырос на 25 процентов.

Больше всего пассажиров воспользовались маршрутами в Лыткарино — более пятнадцати с половиной тысяч пассажиров. На втором месте — Серпухов, где пассажиропоток составил почти десять с половиной тысяч человек. На третьем месте — Коломна. Там речными маршрутами воспользовались порядка четырех с половиной тысяч пассажиров.

Водный транспорт в Серпухове и Коломне будут курсировать до конца сентября, в Лыткарино — до двадцатого ноября.