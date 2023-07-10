Трихолог Егжина перечислила способы борьбы с жирностью волос

Загрязнение волос происходиткак от внешних факторов, так и за счет выработки кожей сала. Врач-трихолог Людмила Егжина перечислила способы борьбы с сальностью волос. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, прежде всего следует нормализовать себорегуляцию сальных желез. Она советует обратить на уровень выработки гормона тестостерона и применять препараты, регулирующие работы сальных желез, например «Цинктерал», «Цинкит», а также молочную кислоту и пилинги для наружного применения.

Она добавила, что также следует чаще мыть голову и исключить из рациона жирную пищу. В таком случае необходимо ежедневное мытье головы и использование не менее раза в неделю очищающего пилинга.