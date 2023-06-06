Трихолог Нагайцева назвала популярную ошибку по уходу за волосами летом
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
По словам трихолога Юлии Нагайцевой, популярной ошибкой девушек по уходу за волосами в летний сезон является их желание собрать волосы в тугие пучки. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она подчеркнула, что это крайне противопоказано, поскольку сильное натяжение наносит вред работе волосяных фолликулов и способствует выпадению волос.
По мнению специалиста, для того, чтобы волосы оставались здоровыми, можно использовать шелковые резинки или заколки-крабы без сильного натяжения.
Нагайцева также отметила, что мужчинам в летний период лучше всего иметь короткие стрижки.