Трихолог Нагайцева назвала популярную ошибку по уходу за волосами летом

По словам трихолога Юлии Нагайцевой, популярной ошибкой девушек по уходу за волосами в летний сезон является их желание собрать волосы в тугие пучки. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она подчеркнула, что это крайне противопоказано, поскольку сильное натяжение наносит вред работе волосяных фолликулов и способствует выпадению волос.

По мнению специалиста, для того, чтобы волосы оставались здоровыми, можно использовать шелковые резинки или заколки-крабы без сильного натяжения.

Нагайцева также отметила, что мужчинам в летний период лучше всего иметь короткие стрижки.