Триколор длиной 25 метров развернули в День Государственного флага в Егорьевске

В День Государственного флага в Егорьевске развернули триколор длиной 25 метров.

Парк «200 лет Егорьевску» стал участником областной акции «Моей Родины триколор». На его территории прошли масштабные празднования Дня Государственного флага. В рамках программы «Лето в Подмосковье» гости и жители округа участвовали в мастер-классах и познавательных викторинах. В парке прошли концертные и игровые программы.

Картины народного художника СССР Игоря Грабаря, который длительное время проживал в Егорьевске, стали главным украшением праздника. Художник посвятил многие работы родному городу. С большой теплотой он упоминал его в письмах.

В парке развернули триколор. В торжественном мероприятии приняли участие глава муниципалитета Дмитрий Викулов, депутаты Совета депутатов округа Егорьевск, волонтеры Подмосковья, Молодой Гвардии «Единой России» и Движения Первых, местные жители. Триколор олицетворяет дух российского народа, его прошлое, настоящее и будущее.

Глава муниципалитета Дмитрий Викулов утром поздравил горожан с Днем Государственного флага Российской Федерации.

«Пусть всегда будет в наших сердцах чувство гордости за Россию, за наш государственный флаг, свой народ. От всей души желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть флаг России развевается над мирной, счастливой и сильной страной», — написал глава г.о. Егорьевск в своем Телеграм-канале.

В парке «200 лет Егорьевску», на Соборной площади, в Егорьевском музее и на других локациях егорьевцам раздавали ленточки российского триколора.

В библиотеках округа также прошли познавательные мероприятия, приуроченные празднику. Накануне в Центральной библиотеке имени В.И. Смирнова провели час Отечества «Один флаг – одна страна». Библиотекарь рассказала юным горожанам об истории Государственного флага. Информацию подали в интересном формате: детям декламировали стихотворения, загадывали загадки и напомнили об известных пословицах. Для участников провели мастер-класс по изготовлению открытки из цветной бумаги. Ребят познакомили с книгами по краеведению, которые представлены на выставке.