Семья 13-летней россиянки была вынуждена купить лишний билет за 1069 евро — примерно ₽94,3 тыс. — в римском аэропорту Фьюмичино. Как пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома», инцидент произошел в июне при возвращении домой после круиза.

Сотрудники Turkish Airlines отказались регистрировать девочку на рейс, заявив, что ее билет якобы оформлен по детскому тарифу, который действует только для пассажиров до 12 лет.

Ситуацию осложнил языковой барьер: менеджеры говорили на итальянском, семья — на английском, и понять друг друга помогли другие пассажиры. Родители показали документы на пакетный тур, где все билеты значились по единому тарифу, но сотрудница, по словам турагента, была непреклонна: либо новый билет, либо ребенок никуда не летит. Семье пришлось срочно звонить родственникам, пополнять иностранную карту и оплачивать билет, который обошелся в несколько раз дороже первоначального. Уже в Москве турагент подтвердила, что ошибки не было, и теперь туристы направили претензию в Turkish Airlines, рассчитывая вернуть потраченную сумму и получить моральную компенсацию.