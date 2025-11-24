Тринадцатая зарплата выходит из тени: появились новые требования к годовым бонусам

С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в Трудовой кодекс РФ, касающиеся регулирования премиальных выплат сотрудникам. Юрист Александр Хаминский пояснил «РИА Новости» новые требования к оформлению премий, включая так называемую 13-ю зарплату.

Согласно дополнению к статье 135 ТК РФ, все документы о премировании должны четко определять вид выплаты, ее размер, условия получения и конкретные сроки перечисления. Это касается и ежегодных премий, которые традиционно выплачиваются в конце календарного года.

13-я зарплата остается необязательной выплатой, решение о которой принимает работодатель. Премия может устанавливаться в фиксированной сумме или зависеть от результатов работы сотрудника. Все такие выплаты облагаются налогами и страховыми взносами в стандартном порядке.

Особое внимание юрист обратил на ситуацию с увольнением сотрудников. Если работник выполнил все условия для получения премии, но уволился до момента ее выплаты, работодатель обязан выплатить премию в полном объеме.

