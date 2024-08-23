Триста одиннадцать миллионов поездок было совершено в автобусах «Мострансавто» в этом году

В этом году пассажиры АО «Мострансавто» совершили уже триста одиннадцать миллионов поездок, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель на четверть превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Самым популярным маршрутом с начала года стал №368, который следует от станции московского центрального диаметра «Долгопрудная» до станции метрополитена «Ховрино». На нем было совершено свыше четырех миллионов поездок.

В большинстве случаев пассажиры регистрировали проезд с помощью социальных карт. На втором месте — оплата банковскими картами.