Триста пятьдесят малышей смогут посещать новый детский сад в ЖК «Новое Видное»

Ожидается, что трехэтажное здание детского сада рассчитано на 14 групп воспитанников. На первом и втором этажах обустроят по пять блоков групповых помещений, еще четыре блока разместятся на третьем этаже. Родители смогут ожидать детей в вестибюле у главного входа, там же организуют колясочную.

Также на втором этаже планируют обустроить помещения для развивающих занятий. Здесь оборудуют спортивный зал с умными детскими тренажерами и просторный музыкальный зал. Все помещения оснастят современной функциональной мебелью, инвентарем и техническим оборудованием. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что все подмосковные школы, в которых сейчас проходит капитальный ремонт, постараются открыть к 1 сентября.