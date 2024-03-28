Триста пятьдесят представителей СНТ приняли участие в конференции «Дачники Подмосковья»

Мероприятие открыл депутат Госдумы России, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он напомнил, что в Подмосковье насчитывается 12 тысяч СНТ с четырьмя миллионами садоводов.

«Начиная новый сезон, очень важно «вооружиться» знаниями о том, какие нововведения в этой сфере вступили в законную силу», - сказал он.

В ходе мероприятия с дачниками обсудили актуальные вопросы, разъяснили им информацию в сфере земельно-имущественных отношений. К примеру, ранее начал действовать закон, согласно которому СНТ обязаны провести общее собрание и утвердить каждому собственнику дачи долю в праве на общее недвижимое имущество.

«Безусловно, для нас одним из главных вопросов на сегодня является регистрация прав недвижимости, и сегодня речь шла о процедуре «дачной амнистии», о многочисленных преимуществах регистрации», - отметила глава Мособлимущества Наталья Адигамова.

По ее словам, с января текущего года собственники уже зарегистрировали более 10,4 тысячи объектов недвижимости, в том числе свыше 8,2 тысячи — объекты ИЖС общей площадью почти 1,2 миллиона квадратных метров. В этом году планируется зарегистрировать около 70 тысяч объектов недвижимости.