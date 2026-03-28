Трижды мир мог погибнуть: исторические случаи несхождения Благодатного огня

Схождение Благодатного огня в Великую субботу является одним из ключевых событий для православных верующих. Согласно убеждениям, пока происходит это явление, миру даруется еще один год существования. Первые свидетельства о нем связывают с апостолом Петром, который, как сообщается, описывал яркое свечение, исходившее от Гроба Господня, пишет progorod59 .

Природа данного феномена остается до конца не изученной даже с учетом развития современной науки. Физик Андрей Волков из Курчатовского института, проводивший измерения, зафиксировал редкий длинноволновой импульс, предшествующий появлению огня. По словам исследователя, это электромагнитное излучение указывает на необычный характер происходящего, однако точный источник сигнала установить не удалось.

Исторические хроники сохранили сведения о случаях, когда огонь не сходил в положенный срок. Таких эпизодов насчитывается три. В 1101 году это произошло, когда в храм допустили только представителей католической традиции. В 1579 году огонь не появился в отсутствие православного патриарха. В 1923 году явление задержалось до того момента, пока в храм не впустили арабских верующих.

Во всех этих ситуациях огонь сходил после того, как доступ к святыне вновь становился открытым для всех. Верующие воспринимают данную закономерность как знак того, что святыня должна быть доступна каждому. Богословы отмечают, что подобные случаи могут служить напоминанием о значимости духовных ценностей.