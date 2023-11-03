Трясут, как грушу осенью: русские «Герани» уже час бомбят Винницу, прилеты по аэродрому Староконстантинов

Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о непрекращающихся налетах российских беспилотников «Герань-2» на ряд украинских областей. Особенно туго приходится Винницкой области. Там серии взрывов не прекращаются последний час кряду.

Украинские журналисты сетуют, что давно не было столь мощной бомбардировки. Они отмечают, что БПЛА «Герань-2» снова очень эффективны против украинской ПВО.

Также сообщается о серии бомбардировок в Харьковской, Кировоградской и Одесской областях. Звучат прилеты по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области.

Российское Минобороны произошедшее пока не комментировало.