Трюдо свалил всю вину за приглашение в парламент ветерана дивизии СС «Галичина» на спикера Энтони Роту

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не знал толком о приглашении в парламент престарелого украинского бойца дивизии СС «Галичина». За это в ответе якобы спикер законодательного органа Энтони Рота.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Канады, поприветствовал находившегося там 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина». При этом, буквально весь зал аплодировал вместе с ним. Произошедшее возмутило местную еврейскую диаспору.

«Ни я, ни делегация Зеленского на были в курсе приглашения в парламент Канады украинского эсесовца, это была инициатива спикера», - приводит комментарий Трюда по факту произошедшего РИА Новости.

В это связи любопытен тот факт, что ранее спикер парламента Канады Энтони Рота, принося извинения еврейской диаспоре за приглашение ветерана дивизии СС «Галичина», заявив, что это была инициатива премьера страны Джастина Трюдо.