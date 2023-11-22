Трюдо в панике сбежал из здания парламента после взрыва на границе США и Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо покинуть публичные слушания после того, как стало известно о произошедшем в на канадско-американской границе.

Ранее американское ФБР подтвердило, что на мосту через Ниагарский водопад, который используется в качестве КПП между США и Канадой, прогремел взрыв. В настоящее время переход закрыт до дальнейших указаний. Инцидент, в результате которого погибли двое гражданских, а один пограничник получил ранения, квалифицировано силовиками как теракт.

«Я вынужден извиниться, чтобы уйти для получения новых подробностей и работы над этой очень серьезной ситуацией», - сообщил Трюдо на заседании парламента в среду, трансляцию которого вел телеканал CPAC.

Канадский премьер добавил, что должен незамедлительно заняться вопросом произошедшего на границе с США взрыва.