Трое детей погибшего на СВО сахалинца попали в реабцентр из-за пьющей матери
В Сахалинской области трое несовершеннолетних детей, отец которых погиб в зоне проведения специальной военной операции, были устроены в семью родственников после того, как их мать отказалась от реабилитации и продолжила злоупотреблять алкоголем. Обстоятельства этой истории раскрыла уполномоченный по правам ребенка в регионе Любовь Устиновская. Слова передает «АСТВ.ру».
Как сообщается в Telegram-канале омбудсмена, в октябре прошлого года дети были помещены в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Основанием послужило злоупотребление матери спиртными напитками и неудовлетворительные бытовые условия.
Отец детей, к сожалению, погиб при выполнении служебного долга в зоне проведения СВО, отметила Любовь Устиновская.
В аппарате уполномоченного подчеркнули, что женщине многократно предлагалась помощь: проводились консультации, оказывалась психологическая поддержка, выдавались направления на лечение. Однако положительной динамики достичь не удалось — родительница отказалась от сотрудничества.
На заседании межведомственного консилиума было принято решение передать детей ближайшим родственникам по линии отца. В настоящее время все необходимые юридические процедуры проведены.
Любовь Устиновская добавила, что аппарат уполномоченного продолжает индивидуальное кураторство по каждому случаю помещения детей в учреждения соцзащиты.
