Трое детей заблокированы в горящей квартире на Новомарьинской улице в Москве

Как передает Shot, на юго-востоке Москвы в районе Марьино в 17-этажном доме валит густой дым из окон квартиры на седьмом этаже.

Сообщается, что, по предварительной информации, дети внутри находятся одни, без взрослых.

На место уже во всю мчатся экстренные службы столицы.

Как стало известно позднее, двое детей спасены. Сейчас их осматривают медики в скорой. Еще троих спасли из квартиры этажом выше. Как сообщил корреспонденту подмосковье сегодня источник в экстренных службах москвы, возгорание ликвидировано.