Трое маленьких детей сгорели заживо в многоэтажке Владивостока

В одной из квартир жилой многоэтажки Владивостока произошла трагедия. Пламя охватило помещение в тот момент, когда взрослые отсутствовали, оставив несовершеннолетних без присмотра. Жертвами огня стали трое детей в возрасте трех, шести и девяти лет.

Как сообщает РИА Новости, региональный следственный комитет инициировал уголовное преследование в отношении родителя погибших. Мужчину обвиняют в преступлении по статье, квалифицирующей причинение смерти по неосторожности.

В пресс-службе МЧС уточнили детали произошедшего: возгорание началось в квартире, где дети находились одни. Огонь распространился на площади в 30 квадратных метров. Спасателям удалось эвакуировать шесть человек из соседних квартир, включая двух несовершеннолетних.

Следователи предъявили официальное обвинение отцу по ч. 3 ст. 109 УК РФ. В официальном Telegram-канале ведомства говорится: «Их отцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)».

