Трое маленьких детей сгорели заживо во время пожара в доме под Тулой

Трое малышей не выжили во время пожара, что произошел в ночь на воскресенье, 20 октября, в деревне Демидовка в Тульской области, информирует в соцсетях пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, загорелся частный дом. На пульт дежурного поступил сигнал о помощи. Приехавшие на место спасатели ликвидировали горение. В ходе осмотра жилища были обнаружены бездыханные тела детей в возрасте восьми, четырех и трех лет.

«Жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Родителей дома не было. Дети остались один на один с бедой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают 15 специалистов, задействованы шесть единиц спецтехники. Сейчас выясняются все причины трагедии.

Ранее мы писали, что при взрыве газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области погибли два человека.