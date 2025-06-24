Трое мужчин сутками удерживали и насиловали девочку в машине

В Великобритании перед судом предстали трое мужчин, обвиняемых в жестоком преступлении против 12-летней девочки. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Daily Mail.

Обвиняемые, 26-летний Кевин Хорват, 38-летний Иван Туртак и 27-летний Эрнест Гунару, в августе прошлого года заманили школьницу в трейлер, где трое суток накачивали наркотиками и подвергали сексуальному насилию.

Следствие установило, что преступники передавали жертву из рук в руки, угрожая расправой при попытке побега. Девочке удалось спастись, когда насильники уснули.

На допросе задержанные пытались оправдаться, утверждая, что якобы приняли 12-летнюю жертву за взрослую женщину. Также они указали, что юная британка «отдалась добровольно».

Кентерберийский коронный суд оставил обвиняемых под стражей до 12 сентября. Мужчинам грозят длительные сроки заключения — в Великобритании за преступления против несовершеннолетних предусмотрены особо строгие наказания.

Ранее сообщалось, что подозреваемых в вымогательстве и насилии над девушкой задержали в Москве.