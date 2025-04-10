Трое погибли и один пропал без вести после крушения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке

По меньшей мере три человека стали жертвами крушения вертолета в Гудзоне в Нью-Йорке. Об этом стало известно из сообщения телеканала ABC News, которое было получено от источников.

Ранее телеканал CBS News передал информацию о том, что в Соединенных Штатах Америки вертолёт упал в реку Гудзон неподалеку от города Джерси-Сити, который находится напротив Нью-Йорка. Это случилось примерно в 15:15 по местному времени в четверг, 10 апреля.

На борту в момент крушения вертолета, по предварительным данным, находились пять человек, включая детей.

В интернете распространилось видео, на котором запечатлено падение вертолёта. На записи видно, как воздушное судно начинает хаотично вращаться, а затем стремительно падает в воды Гудзона.