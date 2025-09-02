Трое пострадали после украинской атаки по российскому региону

В ходе атаки на село Новая Таволжанка в Белгородской области были ранены три местных жителя. Пострадавшие получили минно-взрывные и осколочные ранения. Об этом также сообщил РБК , цитируя губернатора региона.

В результате обстрела села Новая Таволжанка, расположенного в Белгородской области, пострадали три человека, как проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один мужчина получил серьезный урон: минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча.

У его супруги, также попавшей под удар, диагностировали баротравму (повреждение тканей организма из-за перепадов давления. — Прим. интернет-издания «Подмосковье сегодня»). Еще один пострадавший получил минно-взрывную травму, а осколок попал ему в бедро, что стало причиной «слепого осколочного ранения».

