Трое строителей погибли, еще пять ранены при взрыве неизвестного боеприпаса в Донецке
Фото: [Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым]
Как информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы Донецкой народной республики, инцидент произошел в центре города рядом со школой. По одной из версий, это мог быть сброс с дрона, запущенного ВСУ.
Отмечается, в настоящее время на месте происшествия находятся экстренные службы города. Подробности произошедшего выясняются. Место взрыва оцеплено.
«При проведении строительных работ по бул. Школьному, 5 произошла детонация неопознанного взрывоопасного предмета, в результате чего погибли трое строителей — мужчины, еще пять рабочих получили ранения различной степени тяжести», — сказали в экстренных службах.
Напомним, ранее украинские боевики обстреляли трассу в Токмаке Запорожской области. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел велся поставляемыми Киеву Западом кассетными боеприпасами.