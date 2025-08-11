Трое украинцев чудом выжили в горах Румынии

В воскресенье, 10 августа, румынские спасатели оказали помощь трем истощенным и обезвоженным украинцам, которых обнаружил в горах пастух. Об этом сообщил глава службы горноспасателей уезда Марамуреш Дан Бенга.

Горно-спасательная служба Марамуреша совместно с пограничной полицией сектора Валя Вишеулуй установила, что граждане Украины провели в горах несколько дней. У них закончилось продовольствие.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Двоих их них доставили в больницу.

Ранее сообщалось о том, что Румыния подняла истребители F-16 после атаки дронов в приграничной зоне Украины.