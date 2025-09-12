Трое утонули во время празднования дня рождения на лодке
Baza: В Татарстане перевернулась лодка с людьми, есть погибшие
Праздничная прогулка на лодке обернулась страшной трагедией с человеческими жертвами. Об этом также сообщил телеграм-канал Baza.
В Татарстане трагически закончилось празднование дня рождения на воде: в Зеленодольском районе перевернулась лодка с людьми, в результате чего три человека погибли.
Компания отмечала праздник на двух прогулочных лодках. Во время движения одна из лодок перевернулась от волны, образовавшейся от другой лодки. Семь человек оказались в воде. Четверым удалось самостоятельно добраться до второй лодки.
