Трое волонтеров из Павловского Посада вошли в топ-100 амбассадоров Подмосковья

Трое добровольцев из Павлово-Посадского городского округа вошли в число ста лучших амбассадоров регионального движения «Волонтеры Подмосковья», успешно преодолев строгий муниципальный и региональный отбор. Елена Петрова, Виктория Кузнецова и Мария Климова продемонстрировали высокий уровень мотивации и лидерских качеств, став финалистами престижного конкурса, проходящего в рамках федеральной инициативы «Регион добрых дел» и национального проекта «Молодежь и дети».

Ключевым этапом для отобранных участников стал двухдневный образовательный интенсив, сфокусированный на максимально прикладных навыках. Программа была разработана для того, чтобы оснастить добровольцев инструментами для эффективной реализации и масштабирования социальных инициатив. В частности, финалисты освоили мастер-классы по социальному проектированию и личной эффективности, прошли тренинги по публичным выступлениям и созданию вовлекающего видеоконтента. Кроме того, они отработали практикумы по управлению ресурсами и планированию мероприятий, и даже успели проявить креатив, создавая поделки для предстоящей «Ярмарки добрых дел».

Участница Виктория Кузнецова рассказала, что самым запоминающимся моментом интенсива стал мастер-класс по созданию видео. Она получила много новой и полезной информации о грамотном ведении социальных сетей и поблагодарила Полину Гаврилову за практические лайфхаки. Финалистка Мария Климова добавила, что приобретенные знания сразу пойдут в дело.

«Первым делом применю навык планирования. Я научилась работать с расписанием, управлять ресурсами и расставлять приоритеты. Это поможет мне в организации мероприятий», — заявила она.

Другая участница, Елена Петрова, поделилась ключевым осознанием, что для достижения общей цели не важны ни возраст, ни предыдущий опыт: когда люди сплочены вокруг единой идеи, они способны преодолеть любые препятствия, и именно движение «Волонтеры Подмосковья» объединяет всех амбассадоров.

Уже 21 ноября, после торжественного вручения сертификатов, амбассадоры приступят к финальному этапу программы. Им предстоит разработать и провести «Добрые уроки» в школах Московской области. Это позволит распространить полученные управленческие и организационные знания среди молодежи и вовлечь новых, активных участников в волонтерское движение региона.