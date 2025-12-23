Трофеи из ада: зачем Джеффри Эпштейн хранил российские рубли в своем сейфе

В ходе обыска в резиденции американского финансиста Джеффри Эпштейна, проведенного Министерством юстиции США, среди изъятых ценностей были обнаружены наличные российские рубли. Фотографии находок, опубликованные в официальных материалах дела, подтверждают этот факт, пишет Лента.ру.

Согласно документам, на снимках видны четыре банкноты: две купюры номиналом 100 рублей и две купюры по 10 рублей. Российская валюта была частью пакета наличных, который также включал 600 евро, 440 шведских крон, 10 швейцарских франков и 480 фунтов стерлингов. Общая сумма изъятых денежных средств превысила 72 тысячи долларов США.

Помимо наличности, в ходе обыска были обнаружены 48 отдельных бриллиантов, вес которых составляет примерно от 1 до 2,38 карата каждый, а также одно кольцо с крупным бриллиантом. Информация о том, когда и при каких обстоятельствах российские рубли попали в сейф Эпштейна, в опубликованных материалах не уточняется.

