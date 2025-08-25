Троих туристов спасли во время сплава по реке в Магаданской области

Спасатели эвакуировали трех туристов с реки Бахапча в Магаданской области после поломки весла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Магаданской области троих туристов спасли во время сплава по реке Бахапча. У мужчин сломалось весло, и они не смогли продолжить путь. Один из них вызвал спасателей. На вертолете Ми-8 специалисты МЧС добрались до группы и доставили всех в Магадан.

Туристы не пострадали и в медицинской помощи не нуждались. Выяснилось, что мужчины не регистрировали свой поход в МЧС, хотя это необходимо для безопасности в таких путешествиях.

Ранее десять российских туристов пропали на Курилах в районе вулкана Баранского.