Австралийский археолог Сэм Вуд превратил десятилетние странствия Одиссея в 27-дневный велосипедный тур по Турции и Греции. Как пишет The Guardian , маршрут проложен по тексту Гомера с привязкой к реальным археологическим объектам: он стартует в Трое, проходит через Эфес, Дельфы и Микены и финиширует на Итаке.

Поскольку точное расположение многих мифических локаций до сих пор вызывает споры, Вуду пришлось решать непростые задачи интерпретации гомеровской географии.

Часть пути группа преодолевает на традиционных турецких гулетах — деревянных парусниках, чтобы погрузиться в атмосферу «винно-цветного моря». Ежедневные заезды составляют 50–70 километров и требуют выносливости, а горные подъемы метафорически заменяют встречи с сиренами и циклопами. Одна из участниц, 52-летняя Пенни Клоури, призналась, что масштаб греческих гор стал для нее неожиданностью, но вид древних руин оправдывал все усилия. Вуд, чья компания Bike Odyssey выбрала логотипом верного пса Аргоса, подчеркнул, что такие поездки помогают людям не только изучать историю, но и проходить через личную «одиссею», справляясь с собственными испытаниями на маршруте.