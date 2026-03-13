Тройка убийца: названы три опасных БАДа, губящих здоровье

Диетолог Александр Бурлаков в своем телеграм-канале призвал россиян исключить из употребления три популярные категории биодобавок. По мнению специалиста, речь идет о коллагене, поливитаминных комплексах и средствах для очищения печени.

Медик пояснил, что производители часто позиционируют мультивитамины как панацею для профилактики различных заболеваний. Однако данные независимых научных исследований не подтверждают их реальную пользу. Более того, отдельные витамины при поступлении в организм в повышенных дозировках представляют серьезную угрозу. Бурлаков предупредил, что бета-каротин в составе таких препаратов связывают с ростом вероятности развития рака легких у курящих людей. Также он обратил внимание на исследования, указывающие на связь высоких доз витамина Е с незначительным повышением показателей общей смертности.

Касательно добавок, предназначенных для детоксикации печени, доктор высказался категорично. Вместо заявленного очищения они способны увеличивать риск повреждения этого органа. Схожая ситуация и с коллагеном. Ожидаемого эффекта в виде улучшения состояния кожи и замедления процессов старения он не дает. Александр Бурлаков отметил, что положительные результаты часто демонстрируют работы, профинансированные производителями. В более качественных и независимых исследованиях значимого положительного влияния на кожные покровы выявлено не было.