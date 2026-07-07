Тройня из Улан-Удэ: как семья, впервые ставшая родителями, увезла домой сразу трех малышей

В Бурятии семья из Улан-Удэ впервые стала родителями сразу троих детей. Как сообщили в Республиканском перинатальном центре, все малыши и мама готовы к выписке и отправляются домой, передает UlanMedia.ru .

Главный врач центра Эдуард Афанасьев назвал появление тройни подвигом, колоссальным трудом и мужеством. От лица всего учреждения и Минздрава республики он поздравил родителей с чудом и пожелал растить детей большими, здоровыми и умными. Заместитель главного врача по педиатрической помощи Баир Батомункуев присоединился к напутствиям, пожелав малышам радовать родителей каждый день, а семье — терпения, счастья, удачи и крепкого здоровья. Теплые слова также передали представители Министерства юстиции и МФЦ.

В перинатальном центре отметили, что для врачей это событие стало знаковым, а для родителей — началом нового этапа жизни, и пожелали дому всегда быть полным детского смеха.