Троллинг возрастом 2000 лет: в Израиле нашли смешное послание древних греков врагу

Ученые из Хайфского и Кельнского университетов представили результаты исследования необычного артефакта, найденного близ Галилейского моря. Во время раскопок 2025 года в древнем городе Гиппос, расположенном на территории исторического региона Декаполис, археологи обнаружили свинцовую пулю для пращи. Ее уникальность заключается в выгравированном сообщении, адресованном неприятелю, пишет Planet Today.

Находка представляет собой небольшой снаряд миндалевидной формы длиной около 3,2 сантиметра и массой примерно 38 граммов. На одной из его сторон отчетливо читаются пять букв древнегреческого алфавита, складывающихся в слово ΜΑΘΟΥ. Специалисты интерпретируют эту надпись как повелительное наклонение от глагола «учиться». По мнению исследователей, фразу следует понимать как саркастический приказ «Усвой урок!», которым защитники города хотели уязвить нападавших.

Подобные надписи на боеприпасах того времени встречались и ранее, однако обычно они содержали имена военачальников, эмблемы подразделений или изображения молний и скорпионов. Прямое обращение к противнику с насмешкой обнаружено археологами впервые, что делает этот артефакт исключительным.

Пулю нашли в южном некрополе Гиппоса, недалеко от русла местного ручья. Ученые полагают, что снаряд был выпущен с городских стен или склонов холма по врагам, двигавшимся по древней дороге. Расстояние до места обнаружения составляет примерно 260 метров, что подтверждает реальное боевое применение, а не учебное. На одном из краев изделия заметна вмятина — след от удара о твердую преграду.

Пращники в эллинистический период считались грозной силой. Исторические источники указывают, что опытные воины могли поражать цели на дистанции свыше 300 метров. Находка из Гиппоса доказывает, что война в древности включала не только физическое воздействие, но и элементы психологического давления. Солдаты стремились запугать оппонентов, подобно тому, как в более поздние эпохи бойцы оставляли послания на артиллерийских снарядах.

Гиппос, основанный во втором веке до нашей эры, возвышался над Галилейским морем на 350 метров, контролируя важнейшие торговые пути. За два десятилетия раскопок в этом районе нашли 69 свинцовых пуль, но ни одна из них не содержала письменных текстов, только декоративные символы. Нынешняя находка позволяет историкам лучше понять менталитет солдат минувших эпох: их сарказм, браваду и стремление нанести противнику не только физический, но и моральный урон.