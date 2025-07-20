Тромбониста The Hatters Вадима Рулева и тего жену насмерть сбил рекордсмен штрафов ГИБДД
Экс-участник The Hatters Вадим Рулев вместе с женой разбились в ДТП в Ленобласти
Фото: [Медиабанк Подмосковья/Ирина Мальцева]
Бывший участник группы The Hatters, тромбонист Вадим Рулев, и его супруга погибли в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Ленинградской области.
По информации, полученной от Mash на Мойке, авария произошла в Выборгском районе, когда мотоцикл BMW столкнулся с автомобилем Range Rover.
Вот как развивались события: мотоциклист, ехавший из поселка Зверево в Малиновку, на повороте не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с джипом.
Пара скончалась на месте от полученных травм и потери крови еще до приезда медиков. Вадиму Рулеву было 35 лет, его супруге — всего 33 года.
В этом году музыкант, который погиб, не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, а водитель автомобиля «Рендж Ровер» за последние шесть месяцев получил аж целых 37 административных штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, что на улицах Бангкока насмерть сбили 34-летнего российского артиста Дмитриева.