Тропическая птица устроила побег из зоопарка

Крупная тропическая птица пропала в Санкт-Петербурге после того, как покинула территорию зоопарка. Сотрудники просят горожан помочь в поисках пернатой беглянки, которая не сможет выжить в суровом климате. Об этом также сообщил ТАСС , ссылаясь на пресс-службу зоосада.

Индийский калао оказался на свободе во время стандартной операции по перемещению животных в зимние вольеры на холодный сезон. Птица направилась в сторону Александровского парка. Ее отличают внушительные размеры — примерно с метр от головы до хвоста, а крылья в размахе достигают полутора метров. Оперение черно-белое, а клюв очень большой и желтый.

Специалисты поясняют, что этот калао с рождения жил в неволе. У него нет навыков, необходимых для добычи пропитания и спасения от хищников. Суровая погода, непривычная еда и нервное напряжение представляют для беглеца серьезную опасность. Тех, кто обнаружит птицу, просят позвонить по телефону зоосада.

