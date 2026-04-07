«Тротуар — не автобан». В России хотят запретить перевозить пассажиров на электросамокатах

Депутат от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев выступил с инициативой ужесточить регламент эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электрических самокатов, а также воспрепятствовать их передвижению по тротуарам. Соответствующее письмо с правками было направлено на рассмотрение главе Минтранса Андрею Никитину. Копия документа есть в распоряжении агентства РИА Новости .

Как отмечает Гусев, к нему на постоянной основе поступают жалобы от граждан на высокий уровень травматизма в местах общего пользования — на тротуарах, пешеходных дорожках и в зонах, предназначенных исключительно для пешеходов. Причиной инцидентов парламентарий называет использование электросамокатов и аналогичных устройств.

«Прошу… установить, что средства индивидуальной мобильности, максимальная конструктивная скорость которых превышает 10 км/ч, не могут использоваться для движения в пешеходных зонах, на пешеходных дорожках и тротуарах», — говорится в обращении.

Кроме того, депутат предлагает разрешить передвижение устройств с конструктивной скоростью выше 10 километров в час только по велодорожкам, проезжей части либо обочинам при отсутствии специально оборудованной инфраструктуры. Отдельным блоком в инициативе значится полный запрет на перевозку пассажиров на электросамокатах вне зависимости от их технических характеристик. Также авторы документа настаивают на четкой формулировке критериев, при которых движение СИМ создает угрозу для пешеходов.

«Сегодня тротуары перестают быть безопасным пространством для пешеходов. Люди сталкиваются с электросамокатами на высокой скорости, нередко с пассажирами, в том числе детьми. Мы должны навести порядок и четко развести потоки, чтобы пешеходы были защищены», — заявил Гусев в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что в подмосковных Люберцах полностью отказались от аренды электросамокатов.