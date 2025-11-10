Тру-крайм Подмосковья: полицейский рассказал об одном из самых кровавых и жутких дел региона

За 38 лет службы начальник шатурского ОВД Геннадий Горин прошел путь от рядового патрульного до руководителя, став свидетелем кардинальной трансформации полицейской работы. В беседе с REGIONS он рассказал о своей карьере, а заодно и осветил самые громкие и поразительные в своей жестокости преступления.

Карьера Горина началась неожиданно — после армии, по совету дяди, посвятившего милиции три десятилетия. Эпоха, когда успех расследований зависел исключительно от оперативной работы и контактов с информаторами, сменилась цифровой революцией, внедрившей умные камеры и системы видеонаблюдения.

Одним из самых запоминающихся эпизодов его биографии остается расследование жестокого убийства 16-летнего подростка, получившего 33 ножевых ранения. В той же квартире преступники привязали мать и годовалого ребенка, которые чудом остались живы. Раскрыть это удалось лишь через три месяца напряженной работы благодаря информации от задержанной девушки, которая вывела оперативников на грабителей, похитивших видеомагнитофон. Задержание прошло без традиционных для кино погонь и перестрелок, что, по мнению ветерана, больше соответствует реальной полицейской работе.

Современные технологии значительно повысили раскрываемость преступлений, особенно краж транспортных средств. Однако параллельно с этим преступники освоили новые методы, сделав акцент на кибермошенничестве. Именно поэтому приход в органы молодых специалистов, свободно ориентирующихся в цифровой среде, стал стратегической необходимостью.

При этом человеческий фактор остается фундаментом полицейской работы — доверие граждан и их готовность к сотрудничеству часто определяют успех расследований. Особую ценность представляет помощь волонтёров, в частности поискового отряда «ЛизаАлерт», который не только участвует в поисках пропавших, но и положительно влияет на подростков, состоящих на профилактическом учете.

Профессиональная деформация, по наблюдениям Горина, является не неизбежным злом, а вопросом личного выбора. На протяжении четырех десятилетий его мотивацией оставалось раскрытие сложных дел и понимание социальной значимости работы. Принцип, усвоенный еще от первого руководителя — что украденные у пенсионерки 10 рублей могут быть важнее миллионов, похищенных у бизнесмена, — продолжает определять его подход к службе.

Поддержкой в напряженной работе служит семья, а фотография внуков на рабочем столе и обязательный еженедельный выходной, посвященный близким, помогают сохранять баланс между профессиональной ответственностью и личной жизнью.

