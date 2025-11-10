В Подмосковье спустя 28 лет раскрыто жестокое убийство восьмилетней девочки

В подмосковной Кашире правоохранительные органы сделали шокирующее открытие, пролившее свет на дело почти 30-летней давности. Было обнаружено тело восьмилетней девочки, которая все эти годы считалась пропавшей без вести. Преступление, оставшееся нераскрытым с 1997 года, получило свою развязку.

По информации, распространенной ГУ МВД по региону, в убийстве сознался отчим ребенка. Как сообщила «Мослента» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, Москва», мужчина 1961 года рождения дал признательные показания. Он рассказал, что в марте 1997 года расправился с девочкой на бытовой почве — ее просьбы накормить вывели его из себя.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поместил тело ребенка в сумку и тайно захоронил в подвале многоквартирного дома на улице Вахрушева.

Дело о пропаже девочки долгие годы оставалось «висяком», однако недавно следствие возобновило его рассмотрение. В результате оперативных мероприятий был установлен и найден отчим.

В ходе допроса он не только признал свою вину, но и указал следователям точное место, где почти три десятилетия назад спрятал тело. На данный момент по факту убийства возбуждено уголовное дело.

