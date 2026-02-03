Трубы не выдержали: как Кизел справляется с масштабным отключением воды

Прокуратура Пермского края взяла под контроль ситуацию с водоснабжением в городе Кизеле, где произошел серьезный прорыв на магистральном трубопроводе. Инцидент, зафиксированный 3 февраля, привел к вынужденному прекращению подачи ресурса как в жилой сектор, так и на объекты социальной инфраструктуры.